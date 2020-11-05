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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица Deoproce Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр

Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр

Артикул: 224167
  • Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр - фото 1
  • Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр - фото 2
Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр - фото 1
Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр - фото 2
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 224167
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БрендDeoproce
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип кожижирная, проблемная, сухая, чувствительная
Эффект от использованияочищающий, успокаивающий, антибактериальный
КоллекцияDeoproce Premium Green Tea Peeling Vegetal
Применениенанесите на лицо небольшое количество пилинга и слегка помассируйте. Когда пилинг полностью превратился в комочки, смойте всё тёплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Нежное и глубокое очищение кожи, обладает мощным антиоксидантным действием, увлажняет, улучшает тонус кожи и уменьшает отечность, оказывает успокаивающее, антибактериальное действие.


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Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр – стоимость товара 660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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