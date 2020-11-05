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Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml

Артикул: 224150
  • Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml - фото 1
  • Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml - фото 2
Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml - фото 1
Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml - фото 2
480 руб. 
510 руб. 
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Артикул: 224150
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствагель для тела
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий, ранозаживляющий
КоллекцияDeoproce Pure Aloe Soothing Gel 95%
Применениеалое гель используется для увлажнения лица и тела, успокаивающих масок для лица, век, а так же маски для волос.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт черники, экстракт японского лотоса, экстракт листьев зеленого чая, экстракт ромашки, экстракт корня солодки, экстракт корня женьшеня
Многофункциональный гель алое 95% состоит из чистого сока Алоэ, который обладает уникальными увлажняющими, успокаивающими и ранозаживляющими свойствами, оказывает лечебное действие на воспаленную, раздраженную кожу, а так же заживляет ожоги и защищает от ультрафиолетовых лучей, стимулирует регенерацию клеток. Алоэ при жирной кожи способствует предотвращению появления прыщей, угрей.


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Гель для тела алоэ 95% Deoproce Pure Aloe Soothing Gel 95% 300ml - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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