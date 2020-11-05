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Гель для лица солнцезащитный Musevera Urban Polluout Sun Gel SPF50 50ml

Артикул: 224148
Гель для лица солнцезащитный Musevera Urban Polluout Sun Gel SPF50 50ml
1 250 руб. 
1 350 руб. 

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Артикул: 224148
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентынатуральные экстракты
Зона применениялицо, тело
КоллекцияDeoproce Musevera Urban Polluout Sun Gel
Объем50 мл
Полдля всех
Применениена последнем этапе по уходу за кожей нанесите солнцезащитный гель на необъодимык участки кожи.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Солнцезащитный гель поддерживает увлажненность и ph баланс кожи, осветляет, не прилипает к одежде, 7 натуральных экстрактов защищают уставшую кожу от стрессов. Гель предовращает адсорбцию пыли и УФ-лучей, защищает кожу от вредных воздействий.


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Самовывоз невозможен
Гель для лица солнцезащитный Musevera Urban Polluout Sun Gel SPF50 50ml - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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