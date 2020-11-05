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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Гели для душа Deoproce Гель для душа мед и жасмин Deoproce Healing Mix & Plus Body Cleanser Honey White Jasmine 750гр

Гель для душа мед и жасмин Deoproce Healing Mix & Plus Body Cleanser Honey White Jasmine 750гр

Артикул: 224137
Гель для душа мед и жасмин Deoproce Healing Mix & Plus Body Cleanser Honey White Jasmine 750гр
700 руб. 
940 руб. 

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Артикул: 224137
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БрендDeoproce
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, оздоравливающий
КоллекцияDeoproce Healing Mix & Plus Body Cleanser
Применениенанести на кожу тела массирующими движениями, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл750 г
Активные компонентыэкстракт меда, экстракт жасмина
Гель создает мягкую пену, которая очищает кожу тела от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших частиц, увлажняет и оздоравливает кожу. Подходит для любого типа кожи, оказывает выраженное питательное и увлажняющее действие, снимает стресс и усталость. Экстракт мёда увлажняет, питает и смягчает кожу, разглаживает ее, улучшает тургор, восстанавливает эластичность. Мед легко проникает в поры кожи и на клеточном уровне активизирует обменные процессы в тканях, препятствует преждевременному появлению морщин. Кроме того, мед оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, устраняет шелушения, способствует заживлению воспалений. Экстракт жасмина обладает уникальными регенерирующими свойствами: стимулирует обменные процессы в клетках кожи, усиливает защитные функции кожи, помогает противостоять агрессивному воздействию УФ-излучения, предупреждает фотостарение и появление пигментации, ускоряет восстановление уже поврежденных клеток.


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Гель для душа мед и жасмин Deoproce Healing Mix & Plus Body Cleanser Honey White Jasmine 750гр - этот товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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