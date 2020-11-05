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Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23

Артикул: 224110
  • Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23 - фото 1
  • Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23 - фото 2
Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23 - фото 1
Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23 - фото 2
230 руб. 
300 руб. 

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Артикул: 224110
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для губ
Тип средстваблеск для губ
Эффекттонирующий
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
Тон23
Тон23
ТонDeoproce
КоллекцияDeoproce Premium Color Lip Gloss
Страна бренда Южная Корея
Блеск для губ обладает легкой текстурой, легко распределяется на губах и не образует комочков. Уникальная формула заботится о губах, даря ощущение увлажненности и комфорта. Блеск содержит стойкие и яркие пигменты, которые обеспечивают яркий и стойкий цвет. Средство не сушит губы и обладает приятным конфетным запахом. Удобная кисточка обеспечивает легкость нанесения.


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Блеск для губ Premium Deoproce Color Lip Gloss 10ml #23 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 230 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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