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ББ крем гелевый The Saem Eco Soul Spau Gel BB 02 Natural Beige 40мл

Артикул: 224068
ББ крем гелевый The Saem Eco Soul Spau Gel BB 02 Natural Beige 40мл
1 650 руб. 
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224068
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Eco Soul Spau Gel BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Гелевый BB-крем с водой термальных источников Бельгии. Благодаря особой текстуры тает на лице, превосходно маскируя и выравнивая цвет лица. Целебные воды города Спа сохраняют кожу изумительно увлажненной, гладкой и сияющей на 24 часа, сокращают морщины, питают полезными микроэлементами. Имеет лёгкий влажный финиш, обладает дышащей текстурой и неощутим на коже. Буквально на глазах кожа приобретает ухоженный вид словно после дорогостоящей спа-процедуры.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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