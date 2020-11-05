Автоакустика JBL CS-3110 Коаксиальная

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JBL CS-3110 - трехполосная коаксиальная акустическая система, диаметром 250 мм. Это высококачественные надежные динамики, максимальной мощностью 270 Вт. Они обладают высокой чувствительностью в 92 дБ, а за счет трехкратного запаса мощности динамики не пострадают даже при скачке сигнала.

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