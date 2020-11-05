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Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная

Артикул: 223977
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 1
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 2
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 1
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 2
1 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJBL
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность35 Вт
Пиковая мощность175 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Акустические системы серии Stage1 приносят фирменное концертное звучание JBL в салон вашего автомобиля. Низкочастотные динамики из полипропилена обладают отличными характеристиками благодаря расширенному нижнему диапазону и четким средним частотам. Низкочастотный динамик дополняет майлар-сбалансированный купольный высокочастотный динамик, который наполняет фирменный звук яркими верхними частотами. Легендарный звук JBL!. Динамики 6 дюймов с диффузором из запатентованного материала, рассчитаны на 4 Ом, чувствительность 90 Дб - этого вполне достаточно для достижения нужного звукового давления в салоне автомобиле. Даже на малой громкости вы получите качественное звучание с детальностью и уклоном в басы, уверенной серединой и верхом. В комплекте пара динамиков, внешнего кроссовера нет, есть защитная сетка.


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Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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