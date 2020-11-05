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Автосигнализация «Alfa-Drive» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя по двум цепям с помощью внешних реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12В. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.

Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.