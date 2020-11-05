Сигнализация DaVINCI PHI-1380RS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DaVINCI
|Тип товара
|Автосигнализация
|Дальность действия, м
|900
|Дистанционный запуск двигателя
|есть
|Обратная связь
|есть
|Режим Анти Hi-Jack
|есть
|Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
|есть
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Брелок в комплекте
|есть
|Брелок с ЖК дисплеем
|есть
|Комплектация
|сигнализация, документация, упаковка
|Производство
|Китай
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