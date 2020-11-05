Накопитель SSD Intel 512Gb 2G801 DC S3110 (SSDSC2KI512G801 963852)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intel
|Тип товара
|SSD-накопители
|Время наработки на отказ, час
|1600000
|Высота, см
|6.985
|Длина, см
|10.045
|Объем
|512 Гб
|Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с
|450/550
|Тип флэш-памяти
|TLC
|Ширина, см
|0.7
|Форм-фактор
|2.5
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв