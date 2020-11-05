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Твердотельный SATA-накопитель Intel SSD DC S3110 имеет объем 512Гб и выполнен в форм-факторе 2.5. Данный накопитель разработан на основе технологии 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.

Накопитель SSD Intel 512Gb 2G801 DC S3110 (SSDSC2KI512G801 963852) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.