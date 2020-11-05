Смартфон INOI kPhone 3G Red

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|INOI
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Оперативная память
|1 Гб
|Встроенная память
|8 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|5.5
|Цвет
|красный
|Камера, МП
|8
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Материал корпуса
|пластик
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Ударопрочный корпус
|нет
|Фронтальная камера, МП
|5
|Съемный аккумулятор
|да
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Производство
|Китай
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв