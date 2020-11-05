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Смартфон INOI kPhone 3G Red

Артикул: 223825
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  • Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 3
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  • Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 6
  • Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 7
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 1
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 2
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 3
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 4
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 5
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 6
Смартфон INOI kPhone 3G Red - фото 7
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223825
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БрендINOI
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Оперативная память1 Гб
Встроенная память8 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.5
Цветкрасный
Камера, МП8
Влагозащищенный корпуснет
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонассесть
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП5
Съемный аккумуляторда
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Детский смартфон INOI kPhone понравится детям школьного и дошкольного возраста. А огромное количество функций родительского контроля позволит родителям контролировать как и сколько ребенок использует смартфон, отслеживать передвижение ребенка и много другое. Дети же получат постоянно обновляющуюся подборку обучающего и развлекательного контента, а также предустановленный на главный экран голосовой помощник с искусственным интеллектом Алиса от Яндекс.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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