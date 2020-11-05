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Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный

Артикул: 223801
  • Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный - фото 2
8 460 руб. 
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Артикул: 223801
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.218
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм78х19.5х109
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Быстро переносите файлы с помощью сверхскоростного интерфейса USB 3.0 и храните до 4 ТБ данных на внешних жестких дисках Canvio Basics. Эти устройства готовы для использования с ОС Microsoft Windows и не требуют установки какого-либо программного обеспечения, чтобы вы без труда могли хранить все свои любимые файлы. Сидите ли вы за своим рабочим столом или отправились в путь, благодаря классическому дизайну диска с матовым покрытием он всегда будет выглядеть уместно. Но и это еще не все! Этот жесткий диск позволяет подключаться и к более старому оборудованию благодаря совместимости с интерфейсом USB 2.0.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Внешний жесткий диск Toshiba HDTB440EK3CA Canvio Basics 4ТБ 2.5" USB 3.0 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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