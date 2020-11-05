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Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01)

Артикул: 223784
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 1
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 2
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 3
Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 1
Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 2
Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - фото 3
13 050 руб. 
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+ 121 КэтКоинов
Артикул: 223784
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг3,85
Цвет рамкичерный
Частота обновления, Гц60
Соотношение сторон16:9
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Контрастность1000:1
Покрытие экранаматовое
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыDVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)
Время отклика4 мс
Стандарт крепления100х100 VESA
ТипЖК-монитор
Тип матрицыTFT IPS
Угол обзора по вертикали178°
Угол обзора по горизонтали178°
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см61.4x46.5x22
Яркость250 кд/м2
Дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.


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Самовывоз невозможен
Монитор Philips LCD 27'' Black 276E9QSB (00/01) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13050 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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