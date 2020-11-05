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Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В

Артикул: 223679
  • Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - фото 1
  • Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - фото 2
Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - фото 1
Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - фото 2
3 060 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 223679
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товара
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Диаметр разъема соединения1 дюйм
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальный напор1,5 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность12 Вт
Пропускная способность0.72 куб. м/час
Размер фильтруемых частиц0,5 мм
Режущая насадканет
Ширина, см15 см
Высота, см19 см
Вес, кг1,2 кг
Комплектация: Инструкция по эксплуатации, насос погружной, батарея а ккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у, шланг 1,5 м, коробка упаковочная.


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Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - данный товар вы можете купить по цене по цене 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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