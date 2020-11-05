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Наручные часы Emporio Armani AR11123

Артикул: 223388
Наручные часы Emporio Armani AR11123
16 220 руб. 
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+ 154 КэтКоинов
Артикул: 223388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция AR111
filter_noneТовар входит в коллекцию AR111

Коллекция AR111

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядDress
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полмужские
Противоударныенет
Прочеедиаметр 43 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатаперламутровый
Кварцевый хронограф с секундомером. Формат 12/24 часа. Тахиметр. Отображение даты: число.


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Наручные часы Emporio Armani AR11123 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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