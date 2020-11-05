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Бинокль Olympus EXPS I 12x50

Артикул: 223121
Бинокль Olympus EXPS I 12x50 с чехлом
12 888 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223121
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БрендOlympus
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр910
Бинокль Olympus 12x50 EXPS I относится к классу профессиональных биноклей. Высококачественная асферическая оптика с защитой от ультрафиолета делает этот бинокль лучшим выбором для наблюдений за живой природой. Светосильные объективы позволяют вести наблюдения при любой освещенности, а 12-кратное увеличение – рассматривать детали объектов, удаленных на значительное расстояние. Бинокль Olympus 12x50 EXPS I можно посоветовать тем, кто предпочитает проводить досуг на свежем воздухе. Такой бинокль пригодится на рыбалке и охоте, при изучении повадок птиц и зверей, в походе или путешествии по дикой местности. Оптические возможности бинокля позволяют использовать его и для изучения звездного неба и наблюдений за Луной. Оптические элементы классической призмы Porro сделаны из стекла премиум-класса BaK-4 с многослойным просветлением. Передаваемое биноклем изображение четкое, ясное и яркое. Асферические элементы объективов минимизируют геометрические искажения – все очертания предметов будут точными. При наблюдениях при ярком солнечном свете вы оцените наличие УФ-фильтра, который защитит ваше зрение от избыточного вредного излучения. Корпус бинокля изготовлен из пластика и полностью обрезинен. Благодаря мягкому покрытию бинокль удобно держать в руках – захват получается четким и надежным. Для настройки бинокля под свои нужды можно регулировать несколько базовых параметров: расстояние между окулярами, диоптрии оптики, резкость изображения. Для удобства наблюдений в очках бинокль снабжен выдвижными наглазниками.


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