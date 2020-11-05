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Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black

Артикул: 223119
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 10
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 1
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 2
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 3
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 4
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 5
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 6
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 7
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 8
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 9
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - фото 10
73 760 руб. 
Купить
+ 376 КэтКоинов
Артикул: 223119
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс26.1
Физический размер матрицы23.6x15.6 мм
Кроп-фактор1.5
Тип матрицыCMOS
Bluetoothесть
Комплектацияфотоаппарат, батарея NP-W126S, сетевой адаптер, ремень, петли для ремня, устройство для их крепления, крышка байонета, руководство
Светочувствительность160-12800 ISO
Габариты (ШхВхГ)118.4x82.8x46.8 мм
ПроцессорX-Processor 4
БайонетFujifilm X Mount
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыUSB 3.1 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, аудио, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Цветчерный
GPSнет
Влагозащитанет
Скорость серийной съемки30 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки4096x2160
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1040000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.333
Фотокамера X-T30 оснащена множеством новых функций, что делает ее небольшим, но очень эффективным помощником любого фотографа. Она обладает высокой производительностью, используя датчик изображения и процессор 4-го поколения, который, помимо прочего, обеспечивает разрешение 26.1 мегапикселей и высокоскоростную автофокусировку. Кроме того, пиксели фазовой детекции теперь расположены по всему полю кадру (прибл. 100%). Другие дополнительные возможности включают в себя джойстик АФ для легкого смещения точки фокусировки, новую интуитивную сенсорную панель с улучшенным откликом и более совершенную конструкцию корпуса камеры, которую легко держать в руке даже при установленном крупном объективе, что делает процесс съемки очень удобным. Алгоритм автофокусировки был улучшен по сравнению с тем, который используется в камере FUJIFILM X-T3, чтобы добиться еще более высокой точности слежения в режиме автофокусировки. Это включает в себя повышенную точность распознавания лиц/глаз и внедрение функции выбора лица для обеспечения приоритетной автофокусировки на выбранном объекте съемки. Усовершенствованные характеристики автофокусировки доступны не только для фото режима, но и во время видеосъемки. Улучшенная стабильность экспозиции при автофокусировке лица/глаз и распознавании лиц в режиме AF-C (следящая автофокусировка) повышает удобство использования камеры. Производительность видеосъемки также была увеличена, обеспечивая запись звука с высоким разрешением, а также плавную запись видео с параметрами 4K/30P. В результате вышеупомянутых изменений фотокамера представляет интерес для широкого круга пользователей, от профессиональных фотографов до начинающих, так как она обладает возможностью делать снимки самого высокого качества вне зависимости от опыта фотографа.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 73760 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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