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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный

Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный

Артикул: 223110
  • Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный - фото 1
  • Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный - фото 2
Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный - фото 1
Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный - фото 2
22 210 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 223110
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективателеобъектив Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии5.6
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииF4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм150
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм45
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.2
Объектив Panasonic H-FS45150 – отличное дополнение к стандартному объективу, поставляющемся в комплекте. Он идеально подойдет при съемке удаленных объектов на концертах или спортивных состязаниях. Объектив порадует своей компактностью и легким весом, но при этом обладает широким диапазоном фокусных расстояний: 45-150 мм. Данная модель оснащена 1 линзой с ультра-высоким показателем преломления и 2 асферическими линзами, которые позволяют добиться равномерной резкости по всему полю кадра. Сделать четкий кадр поможет встроенная система оптической стабилизации MEGA O.I.S., которая эффективно компенсирует дрожание рук. Объектив обеспечит наивысший уровень качества изображения. Отсутствие шума от работающего автофокуса было достигнуто за счет установки в конструкцию объектива шагового мотора, который сделал этот процесс не только тихим, но и плавным


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Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 22210 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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