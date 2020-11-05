Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|24.2
|Физический размер матрицы
|23.5x15.7 мм
|Кроп-фактор
|1.5
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|есть
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор NP-95, сетевой адаптер, USB кабель, ремешок на запястье, крышка объектива, инструкция
|Светочувствительность
|20-12800 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|112.5x64.4x41 мм
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|нет
|Интерфейсы
|USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Тип видоискателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Влагозащита
|нет
|GPS
|нет
|Максимальный объем карты памяти
|256 Гб
|Цвет
|золото
|Скорость серийной съемки
|6 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1040000
|Тип дисплея
|ЖК, сенсорный
|Вес, кг
|0.279
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