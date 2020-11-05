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Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON

Артикул: 223076
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 1
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 2
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 3
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 4
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 1
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 2
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 3
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - фото 4
115 540 руб. 
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+ 241 КэтКоинов
Артикул: 223076
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра82 мм
Тип объективателеобъектив
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм135
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм135
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг1.13
SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art - новый объектив для полнокадровых зеркальных камер. Он разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.


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Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A NIKON - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 115540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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