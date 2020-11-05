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Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON

Артикул: 222925
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 1
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 2
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 3
  • Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 4
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 1
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 2
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 3
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - фото 4
115 540 руб. 
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+ 241 КэтКоинов
Артикул: 222925
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра82 мм
Тип объективателеобъектив
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм135
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм135
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг1.13
SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art - новый объектив для полнокадровых зеркальных камер. Он разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспеичвают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.


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Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM |A CANON - данный товар вы можете купить по цене по цене 115540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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