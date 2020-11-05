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Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный

Артикул: 222915
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 10
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 6
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 7
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 8
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 9
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный - фото 10
199 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222915
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БрендSony
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс42.4
Физический размер матрицы35.9x24 мм
Кроп-фактор1
Тип матрицыCMOS
Bluetoothесть
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство BC-QZ1 со шнуром питания, плечевой ремень, заглушка на камеру, крышка башмака вспышки, кабель USB 3.1 тип С, защита кабеля
Светочувствительность100-3200 ISO
Габариты (ШхВхГ)126.9x95.6x73.7 мм
БайонетSony E
Объектив в комплектенет
Встроенная вспышканет
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыUSB 3.0 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Система стабилизации изображенияоптическая
Влагозащитанет
GPSнет
Цветчерный
Скорость серийной съемки10 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм2.95
Разрешение дисплея (точек)1440000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.657
Инновационная компактная полнокадровая камера со сменной оптикой ?7R III – это высокое разрешение 42,4 МП, широкий динамический диапазон (до 15 ступеней), серийная съемка со скоростью 10 кадров/с, быстрая и точная фазовая автофокусировка с широким покрытием кадра, улучшенная эргономика (джойстик АФ, сенсорный экран), аккумулятор высокой емкости, дистанционная съемка с ПК, запись 4K видео. Это превосходная универсальная камера для широкого диапазона сюжетов: пейзажи, студийные портреты, жанровая и уличная фотография, свадебная фотография и съемка других мероприятий, съемка спорта и дикой фауны, фотожурналистика, интерьерная съемка, репродукция – что бы вы ни снимали, с ?7R III вы будете на первых позициях.


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