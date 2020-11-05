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Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA)

Артикул: 222858
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  • Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 2
  • Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 3
  • Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 4
  • Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 5
Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 1
Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 2
Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 3
Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 4
Моноблок HP 22-c0016ur (4GR72EA) - фото 5
35 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222858
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БрендHP
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10
Цветчерный
Разрешение экрана1920x1080
Беспроводные интерфейсыBluetooth, Wi-Fi
Оптический приводнет
Поверхность экранаматовая
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel
Модель процессораPentium Silver J5005
Частота работы процессора, ГГц1.5
Сенсорный экраннет
Диагональ экрана, дюйм21.5
Количество ядер процессора4
Тип оперативной памятиDDR4
Тип жесткого дискаHDD
Тип видеокартывнешняя
Частота оперативной памяти, МГц2400
Объем оперативной памяти, МБ4096
Максимальный объем оперативной памяти, МБ32000
Объем жесткого диска, ГБ500
Проводная сетьRJ45
Камера есть
Модемнет
Дополнительноклавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм490.3x390.7x14.3
Вес, кг5.39
Когда речь заходит о качестве и производительности, компромиссов быть не должно. Этот стильный моноблок станет вашим верным помощником в повседневных делах и позволит по-новому взглянуть на работу и развлечения.


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