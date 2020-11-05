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Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный

Артикул: 222764
  • Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 1
  • Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 2
  • Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 3
Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 1
Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 2
Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото 3
8 243 руб. 
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+ 145 КэтКоинов
Артикул: 222764
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMoulinex
Тип товараМясорубки
Цветчерный
Номинальная мощность300 Вт
Максимальная мощность1400 Вт
Максимальная производительность, л/мин1.7 кг/мин
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкинет
Максимальное время непрерывной работы10 мин
Мытье в посудомоечной машинеда
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Длина сетевого шнура1,2 м
Соковыжималканет
Насадкинасадка для приготовления колбас, диск для фарша
Функции и особенностисамозатачивающиеся ножи
Прочеепрорезиненные ножки
Вес3 кг
Размеры (ВхШхГ)22х28,5х22,5 см
Мясорубка Moulinex ME105830 представлена в черно-серой расцветке и элегантном дизайне. Производительность достигает 1.7 кг/мин. Устройство дополнено пластиковыми корпусом и лотком. Предусматривается наличие системы реверса. Используются два перфорированных диска для перемалывания фарша. Допустимое непрерывное время эксплуатации составляет 10 минут.


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Самовывоз невозможен
Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - купить по цене 8243 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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