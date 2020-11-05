Фен Harizma Ionic Storm 2000Вт черный

Компактный профессиональный фен для волос Harizma Ionic Storm h10205-15 2000 Вт с функцией ионизации. Несмотря на свои компактные размеры, фен оснащён профессиональным мотором с крыльчаткой нового поколения и выдаёт мощный поток воздуха. Яркий стильный дизайн этого фена дополняет продуманная эргономика и продуманное расположение элементов внутри корпуса. Хорошо отцентрованный, сбалансированный, надёжный и нешумный профессиональный мотор переменного тока не перевешивает корпус, благодаря чему мастер не испытывает напряжения при работе этим феном. Функция ионизации работает постоянно в процессе укладки волос, оригинальный светодиод на корпусе фена будет напоминать Вам о данной функции и станет дополнительным поводом для беседы с клиентом.