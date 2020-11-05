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Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574)

Артикул: 222601
  • Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 1
  • Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 2
  • Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 3
Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 1
Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 2
Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574) - фото 3
97 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222601
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БрендDell
Тип товараСистемный блок
Блок питания460
Графический контроллерQuadro P620
Интерфейсы4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB 3.1, USB Type-C, 2 x DisplayPort, RJ-45, наушники, микрофон
Клавиатура и мышьда
Количество ядер6
Объем видеопамяти2
Объем жесткого диска, ГБ512
Оперативная память16
Операционная системаUbuntu Linux
Оптический приводDVD-RW
ПроцессорIntel Core i7 8700
СвязьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Тип графического контроллерадискретный
Тип жесткого дискаSSD
Частота процессора3,2
Компания Dell поставляет признанные профессиональным сообществом настольные ПК и моноблоки, тонкие клиенты, мощные рабочие станции и защищенные устройства для работы в экстремальных условиях, мониторы, а также решения и сервисы для защиты терминальных устройств — все инструменты, необходимые сотрудникам современных предприятий для безопасного подключения к корпоративной инфраструктуре и эффективной работы, в том числе совместной, из любой точки планеты в любое время суток. Dell входит в группу компаний Dell Technologies, обслуживающих организации разного масштаба, и предлагает самый широкий портфель инновационных продуктов и решений для конечных пользователей.


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