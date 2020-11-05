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Нарукавники Bestway 32005

Артикул: 222281
  • Нарукавники Bestway 32005 - фото 1
  • Нарукавники Bestway 32005 - фото 2
  • Нарукавники Bestway 32005 - фото 3
  • Нарукавники Bestway 32005 - фото 4
  • Нарукавники Bestway 32005 - фото 5
Нарукавники Bestway 32005 - фото 1
Нарукавники Bestway 32005 - фото 2
Нарукавники Bestway 32005 - фото 3
Нарукавники Bestway 32005 - фото 4
Нарукавники Bestway 32005 - фото 5
150 руб. 
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Артикул: 222281
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Диаметр20 см
Материалвинил
Цветв ассортименте
Воздушные нарукавники помогут ребенку держаться на воде и приобрести первые навыки плавания. Яркая расцветка сделает малыша заметным среди сверстников.


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Нарукавники Bestway 32005 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 150 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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