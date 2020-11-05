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Нарукавники BestWay 32042B

Артикул: 222280
  • Нарукавники BestWay 32042B - фото 1
  • Нарукавники BestWay 32042B - фото 2
Нарукавники BestWay 32042B - фото 1
Нарукавники BestWay 32042B - фото 2
250 руб. 
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Артикул: 222280
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Диаметр23 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Плавание весьма увлекательный и приятный процесс. Многие любят поплескаться в бассейне, пруду, озере или море, но мало кто-помнит, как проходил процесс обучения плаванию. Нарукавники BestWay 32042B призваны помочь Вашему ребенку быстрее познать все тонкости процесса удержания на воде. Они имеют привлекательный яркий дизайн, в пляжной сумке занимают предельно мало места и их легко надуть. Первое время нарукавники помогут малышу держаться на воде и одновременно не будут сковывать его движения. Они станут дополнительным условием безопасности во время процесса обучения плаванью.


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Нарукавники BestWay 32042B - данный товар вы можете купить по цене по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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