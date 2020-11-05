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RF-505 — еще один представитель модельной линейки профессиональных фенов REDMOND. Насадка-диффузор, две насадки-концентратора, ионизатор и функция «Холодный воздух» помогут придать вашим волосам великолепный вид. Прочный электрошнур с усиленной изоляцией обеспечит исключительную надежность эксплуатации прибора, позволяя пользоваться феном длительное время.

Фен Redmond RF-505 2000Вт черный/розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.