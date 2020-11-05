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Выпрямитель Moser Crimper MaxStyle 40Вт синий (макс.темп.:230С)

Артикул: 221898
Выпрямитель Moser Crimper MaxStyle 40Вт синий (макс.темп.:230С)
2 770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221898
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMoser
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцовгофрированные щипцы
Мощность40 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.8 м
Вес0.26
Имеют стильный цвет, и способны украсить собой любой интерьер. Помимо визуального впечатления, устройство способно помочь вам создать великолепные прически, благодаря высочайшему качеству исполнения и соответствию профессиональному классу техники. Щипцы оборудованы керамическими пластинами-гофре.


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Самовывоз невозможен
Выпрямитель Moser Crimper MaxStyle 40Вт синий (макс.темп.:230С) - купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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