Фен Valera Unlimited PRO 5.0 RC 2400Вт жемчужный/белый

Фен Valera Unlimited PRO 5.0 RC имеет 6 температурно-скоростных режимов плюс функцию холодного воздуха для закрепления укладки. Мощность фена – 2400 Вт. Встроенная функция ионизации помогает снять статическое электричество с волос, делая их гладкими и блестящими. Он оснащен надежным бесщеточным двигателем с электронным управлением ENDURO BLDC, который выдает супермощный поток воздуха (85 м?/час). В комплект входят 2 тонких насадки-концентратора шириной 60 мм и 75 мм не нагреваются в процессе работы устройства. При этом фен очень легкий, его вес всего 495 г, вы не устанете, работая с ним. Сверхгибкий кабель питания с креплением Rotocord, которое защищает его от перекручивания, а устройство – от поломки, имеет длину 3 м, что не будет сковывать ваши движения во время работы.