Щипцы Sinbo SHD 7032 30Вт макс.темп.:180С покрытие:хромированное красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sinbo
|Тип товара
|Щипцы для завивки
|Тип щипцов
|плойка
|Мощность
|30 Вт
|Дополнительные функции
|нет
|Конические щипцы
|нет
|Работа от аккумулятора
|нет
|Складная ручка
|нет
|Количество режимов
|2
|Количество режимов нагрева
|2
|Покрытие насадок
|хромированное
|Защита от перегрева
|да
|Максимальная температура нагрева
|180 °С
|Индикация
|включения
|Диаметр щипцов для завивки
|19 мм
|Дисплей
|нет
|Насадки
|расческа
|Комплектация
|документация
|Длина сетевого шнура
|2 м
|Вес
|0.56
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв