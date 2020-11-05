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Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт)

Артикул: 221799
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221799
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БрендPhilips
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы120
КомплектацияНасадка-бритва, гребни, Щёточка для чистки, батарея АА
Максимальная длина стрижки5
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки1
Назначениедля бороды 
Насадки3 насадки гребня -1,3,5
Питаниеот батареек
Тип элементов питанияАА
Ширина ножа21
С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.


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