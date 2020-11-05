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Напольные весы Beurer GS 300 с платформой из высокопрочного стекла и противоскользящим силиконовым покрытием. Большой контрастный дисплей. Низкий профиль - высота всего 1,8 см. Платформа с нескользящим силиконовым покрытием.

Весы напольные электронные Beurer GS300 макс.180кг бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.