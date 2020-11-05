Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Эпилятор
|Аккумулятор
|да
|В комплекте
|зарядное устройство / комплект насадок / документация / щетка для очистки
|Вес, кг
|0.375
|Использование с применением пены
|да
|Количество пинцетов
|21
|Минимальная длина волос для эпиляции
|0.5 мм
|Назначение
|эпиляция
|Насадки
|массажная насадка / эпиляционная головка / насадка для деликатных зон
|Подсветка
|да
|Тип
|эпилятор
|Число скоростей
|2
|Эпиляционная головка
|да
|Высота, см
|11.5
|Длина, см
|14.5
|Ширина, см
|5.5
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