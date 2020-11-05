Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0,418
|Влажная очистка
|нет
|Количество насадок
|7
|Комплектация
|Расчёска для укладки, ножницы, щёточка для чистки, масло для смазки
|Насадка для филировки
|нет
|Роторный двигатель
|нет
|Самозатачивающиеся лезвия
|да
|Стрижка бороды
|нет
|Максимальная длина стрижки
|25
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Минимальная длина стрижки
|0,5
|Питание
|от сети
|Подставка для зарядки
|нет
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