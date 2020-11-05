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Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Машинки для стрижки волос Philips Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт)

Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт)

Артикул: 221757
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC5100/15 серебристый/черный (насадок в компл:7шт) - фото 7
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221757
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БрендPhilips
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0,418
Влажная очистканет
Количество насадок7
КомплектацияРасчёска для укладки, ножницы, щёточка для чистки, масло для смазки
Насадка для филировкинет
Роторный двигательнет
Самозатачивающиеся лезвияда
Стрижка бородынет
Максимальная длина стрижки25
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Питаниеот сети
Подставка для зарядкинет
Машинка для стрижки волос Philips Pro обеспечивает неизменно качественную стрижку и бритье благодаря прочным стальным лезвиям, надежному мотору с медной обмоткой, удлиненному шнуру, а также множеству съемных гребней.


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