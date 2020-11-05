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Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый

Артикул: 221730
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 1
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 2
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 3
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 4
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 5
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 6
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 7
  • Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 8
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 1
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 2
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 3
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 4
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 5
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 6
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 7
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый - фото 8
4 930 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 221730
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBraun
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0,566
Влажная очисткада
Типдля стрижки бороды и усов
Стрижка бородыда
Самозатачивающиеся лезвиянет
Настройка длины стрижкида
Насадка для филировкинет
Количество насадок2
Комплектация2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 10-20 мм), масло, щеточка для чистки, подставка для зарядки, зарядное устройство, документация, чехол
Индикатор зарядкида
Время автономной работы50
Максимальная длина стрижки20
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Количество элементов питания1
Питаниеот аккумулятора
Подставка для зарядкида
Прорезиненные вставкида
Способ регулировки длинысмена насадок и регулировка
Тип элементов питанияNi-MH
Идеальное подравнивание и придание формы. Braun позволяет получить идеально выверенную длину и точные контуры — два необходимых условия любого отличного образа. Вне зависимости от того, хотите вы получить стильную щетину или подровнять бороду, две насадки обеспечат все необходимое. Острые лезвия в течение всего срока службы для точного срезания волосков. 25 настроек длины для идеального результата. Мощный двойной аккумулятор обеспечивает 50 минут непрерывного использования. 5-минутной быстрой зарядки достаточно для 1 стрижки. Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки. Машинка для стрижки Braun BT5090 автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты. Легкая очистка под проточной водой.


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый – стоимость товара 4930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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