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Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт)

Артикул: 221711
  • Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 1
  • Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 2
  • Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 3
  • Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 4
Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 1
Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 2
Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 3
Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - фото 4
10 300 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 221711
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы240
Максимальная длина стрижки13
Минимальная длина стрижки1,5
Насадки6 насадок, 3 насадки для стрижки бороды
Питаниеот аккумулятора
Тип элементов питанияLi-Ion
Премиум уход за собой. В любой точке мира. Ножевой блок для подравнивания краевых линий. Насадка для стрижки волос с регулируемой высотой среза: 6 положений (от 1,5 до 13 мм). 3 насадки для стрижки бороды (полная борода, 3-х дневная, короткая). Мини-расческа. Мини-бритва. Вращающийся триммер.


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Самовывоз невозможен
Триммер Wahl Stainless Steel серебристый (насадок в компл:6шт) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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