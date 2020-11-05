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Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый

Артикул: 221710
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый - фото 1
  • Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый - фото 2
Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый - фото 1
Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый - фото 2
11 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221710
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БрендOral-B
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость48000
Насадок в комплекте3
Питаниеаккумулятор
Режимы работы5
Типы насадокстандартная, отбеливающая
Форма основной насадкикруглая
Дополнительная информациясвязь щетки через интерфейс Bluetooth с мобильным приложением Oral-B App, датчик определения зоны чистки, 12 цветов подсветки, держатель для смартфона в комплекте, подходит для детей с 3-х лет
Электрическая зубная щётка Oral-B Genius 8000 чистит зубы именно так, как рекомендуют стоматологи. Щётки удаляют до 100% больше зубного налёта, чем мануальные зубные щётки, и улучшают здоровье дёсен. Через Bluetooth щётка синхронизируется с бесплатным приложением Oral-B App для iOS и Android, контролируя в режиме реального времени процесс чистки зубов. Датчик определения зоны чистки взаимодействует с фронтальной камерой смартфона и помогает равномерно очистить всю полость рта. Щётка имеет 5 режимов чистки зубов: «Ежедневная чистка», «Забота о дёснах», «Для чувствительных зубов», «Отбеливание», «Профессиональная чистка». Оснащена новым Li-Ion аккумулятором для более долгой работы и быстрой зарядки. Технология 360° SmartRing со светодиодами позволит вам персонализировать чистку зубов, выбирая один из 12 цветов подсветки. Голубые щетинки Indicator обесцвечиваются наполовину, сигнализируя о необходимости замены насадки (в среднем раз в 3 месяца). 3D-технология чистки совмещает возвратно-вращательные движения с пульсацией: пульсирующие движения бережно разрыхляют зубной налёт, а возвратно-вращательные движения выметают его и массируют дёсны. Закруглённые кончики щетинок и встроенный датчик давления, автоматически отключающий пульсацию при чрезмерном давлении на щётку, гарантируют безопасность применения. Подходит для детей с 3 лет.


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