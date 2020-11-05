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Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый

Артикул: 221704
  • Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
  • Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
  • Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
  • Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
11 440 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 221704
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараЭлектробритва
Питаниеавтономное
Тип элементов питанияLi-Ion
Быстрая зарядкаесть
Водонепроницаемый корпусесть
Подвижный бритвенный блокесть
Дисплейнет
Индикацияесть
Комплектациябритва, насадка-триммер, дорожный чехол, документация, зарядное устройство, упаковка
Нескользящая вставка на рукояткеесть
Отсек для сбора волосковесть
Система бритьяроторная
Плавающие головкиесть
Способ бритьявлажный, сухой
Триммересть
Устройство для очистки и зарядкинет
Электробритва Philips S6640/44 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений. Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимальным раздражением кожи. Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением. Система Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе. Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.


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Бритва роторная Philips Series 6000 S6640/44 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11440 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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