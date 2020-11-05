Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Воздухоочиститель Beurer LW220 предназначен для очищения, увлажнения и нейтрализации неприятных запахов в комнате. Он работает по принципу дождя – благодаря распылению водяной завесы воздух одновременно увлажняется и прочищается наиболее натуральным и эффективным способом (без использования фильтров). При желании вы можете добавить в воду немного водорастворимых эфирных масел. Это придаст помещению приятный аромат

Воздухоочиститель Beurer LW220 4Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.