Воздухоочиститель Beurer LW220 4Вт черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Beurer
|Тип товара
|Очиститель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|7.25 л
|Индикация
|низкого уровня воды
|Обслуживаемая площадь
|42 кв.м
|Потребляемая мощность
|7 Вт
|Регулировка скорости работы
|есть
|Функция ароматизации
|есть
|Гигростат
|нет
|Источник питания
|сеть
|Контроль чистоты воздуха
|нет
|Назначение прибора
|очистка воздуха, увлажнение воздуха
|Размеры, см
|34x30x30
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Установка
|напольная, настольная
|Фильтры
|нет
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