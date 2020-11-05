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Портативная акустика Marshall Woburn II White

Артикул: 221565
  • Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 3
Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 1
Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 2
Портативная акустика Marshall Woburn II White - фото 3
35 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221565
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БрендMarshall
Тип товараПортативная акустика
Звукстерео
Мощность, Вт130
Питаниеот сети
Диапазон воспроизводимых частот, Гц30-20000
Отношение сигнал/шум, дБ110
Количество полос AC2
ИнтерфейсыBluetooth
Особенностиклассический дизайн от компании Marshall
Размеры, мм400x310x200
Вес, кг8.55
Дополнительная информациямеханическое управление
Колонка Woburn II представляет собой сочетание лучших технологий и дизайна, являющееся воплощением классического качества Marshall. Woburn II — самая большая колонка Marshall — обеспечивает отменное качество звучания и очень четко передает высокие частоты, легко держит мощные басы. Технология Bluetooth 5.0 с Qualcomm® aptXTM позволяет удаленно подключаться к источнику музыки и проигрывать любимые треки в превосходном качестве.


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Самовывоз невозможен
Портативная акустика Marshall Woburn II White - по цене 35990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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