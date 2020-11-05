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USB-микроскоп Микмед 2.0

Артикул: 221513
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  • USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 3
  • USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 4
USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 1
USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 2
USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 3
USB-микроскоп Микмед 2.0 - фото 4
4 734 руб. 
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+ 105 КэтКоинов
Артикул: 221513
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендМикмед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопацифровой
Тип насадкицифровой дисплей/монитор ПК
Увеличение, крат20-200
Подсветкасветодиодная
Материал корпусапластик
Вес, гр400
Цифровой USB-микроскоп Микмед 2.0 можно использовать как портативную лупу или увеличительный прибор для изучения мелких предметов и поверхностных дефектов или выполнения ремонтных работ. В микроскопе установлен чувствительный CMOS-сенсор 2 Мпикс, обеспечивающий увеличение от 20 до 200 крат. С помощью программного обеспечения, входящего в комплект, изображение с сенсора можно выводить на экран компьютера, редактировать и сохранять для дальнейшей работы. Микроскоп может записывать как в фото-, так и в видеорежиме.


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Самовывоз невозможен
USB-микроскоп Микмед 2.0 - стоимость товара 4734 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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