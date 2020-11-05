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Бинокль Bresser Pirsch 8x26

Артикул: 221474
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 1
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 2
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 3
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 4
Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 1
Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 2
Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 3
Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото 4
15 122 руб. 
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+ 499 КэтКоинов
Артикул: 221474
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива26 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл/ пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр286
Bresser Pirsch 8x26 – 8-кратный бинокль, который способен передавать четкую и яркую картинку без искажений. Оптика премиум-уровня и водонепроницаемый корпус делают его универсальной моделью для любых обзорных наблюдений. Этот оптический прибор прекрасно подойдет для туристов, путешественников, любителей обзорных наблюдений на природе, поклонников просмотра спортивных мероприятий на стадионе. Небольшой ближний фокус в 2 метра позволяет использовать модель и в помещениях.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Pirsch 8x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15122 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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