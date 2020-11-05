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Бинокль Navigator 10-30x60, зеленый

Артикул: 221435
Бинокль Navigator 10-30x60, зеленый
5 578 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221435
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNavigator
Тип товараБинокли
Увеличение10х-30х
Диаметр объектива60 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр980
Navigator 10-30x60 – это мощный панкратический бинокль с переменным увеличением от 10 до 30 крат. Светосильные объективы диаметром 60 мм формируют яркое изображение с насыщенными цветами. Такой бинокль лучше всего подойдет для наблюдений на открытой местности и особенно понравится охотникам, рыбакам и натуралистам. На максимальной кратности можно вести даже астрономические наблюдения.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Navigator 10-30x60, зеленый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5578 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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