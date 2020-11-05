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Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный

Артикул: 221381
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный - фото 2
4 045 руб. 
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+ 105 КэтКоинов
Артикул: 221381
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение16х
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр730
Бинокль Veber Classic БПЦ 16х50 VL – классика от компании Вебер. Большое увеличение в 16 крат позволит рассмотреть все необходимые детали наблюдаемого объекта. Стеклянная оптика с многослойным просветлением обеспечит четкое и объемное изображение с минимальными цветовыми искажениями.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4045 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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