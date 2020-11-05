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Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 6x, 30 мм, черный чехол

Артикул: 221257
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 6x, 30 мм, черный чехол
1 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221257
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEschenbach
Тип товараЛупа
Особенностиоптическая сила 24D
Классическая складная лупа. Идеальная карманная лупа. Лупа очень компактна. Облегченная линза выполнена из высококачественного оптического полимера с двойным покрытием. Поможет рассмотреть мелкие детали, шрифт. Из серии незаменимых вещей, которые всегда с тобой.


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Самовывоз невозможен
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 6x, 30 мм, черный чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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