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Монокуляр Bresser Nautic 8x42

Артикул: 221193
  • Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 1
  • Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 2
  • Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 3
  • Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 4
  • Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 5
Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 1
Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 2
Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 3
Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 4
Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - фото 5
11 630 руб. 
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+ 384 КэтКоинов
Артикул: 221193
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМонокуляры
Вес, гр340
Диаметр объектива42 мм
Корпусобрезиненный пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасиний
Bresser Nautic 8x42 – это легкий и компактный монокуляр с 8-кратным увеличением, идеальный для морских путешествий и наблюдений в неблагоприятных погодных условиях. Превосходная оптика дает качественное изображение, а эргономичный корпус делает использование монокуляра максимально комфортным. Для точного ориентирования во время наблюдений прибор имеет встроенный компас и дальномерную сетку.


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Монокуляр Bresser Nautic 8x42 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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