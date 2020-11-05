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Монокуляр Bresser Zoomar 8–25x25, с одной стороны, позволяет наблюдать за сильно удаленными объектами на увеличении от 8 до 25 крат, а с другой – детально рассматривать все, что расположено вблизи. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0,5 метров.

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